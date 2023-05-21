Британия и Норвегия договорились сотрудничать

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что Соединенное Королевство достигло договоренности с Норвегией об укреплении сотрудничества по вопросу защиты критической подводной инфраструктуры и противолодочной обороны. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

В публикации отмечается, что соглашение подписали в Центре морских операций в Лондоне в рамках усилий двух стран по "усилению безопасности в Северной Атлантике".

"Растущее использование морского дна в энергетических и коммуникационных целях привело к увеличению возможностей противников угрожать критически важной подводной инфраструктуре Запада, о чем свидетельствует повреждение трубопровода "Северный поток", в результате чего Великобритания и Норвегия совместно усилили патрулирование в регионе", - говорится в заявлении.