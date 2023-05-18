Президент Мексики обвинил США в нарушении суверенитета страны

Есть доказательства того, что власти США финансируют группы, противостоящие законно действующему правительству Мексики.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор 18 мая на пресс-конференции в Национальном дворце.

Президент страны поддержал министра национальной обороны Луиса Кресенсио Сандовала, в отношении которого ранее были распространены компрометирующие сообщения, якобы связанные с покупкой им дорогого жилья и поездками за границу. Лопес Обрадор заявил, что эти версии основаны на расследованиях группы Клаудио Гонсалеса, получающей поддержку от правительства Соединенных Штатов.

"Почему мы видим нападения на вооруженные силы, а в данном случае на генерала? Потому что раньше они делали то, что хотели, позволяли себе все... Но порядок уже наведен, и Мексика не находится под протекторатом какого-либо иностранного правительства: им придется научиться уважать нас", - подчеркнул он.