Норвегия анонсировала совместный с Великобританией пакет военной помощи Украине

Норвегия с лета намерена увеличить в два раза число инструкторов, обучающих Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил глава норвежского минобороны Бьорн Арильд Грам на совместной пресс-конференции с британским коллегой Беном Уоллесом.

"С лета Норвегия в два раза увеличит число инструкторов в операции Interflex", - приводит его слова агентство TOPNews.

Грам также анонсировал совместный с Великобританией новый пакет военной помощи Киеву. Страны намерены поставить Украине восемь ракетных систем залпового огня и три артиллерийских локационных радара.