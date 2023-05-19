https://news.day.az/world/1565647.html Норвегия анонсировала совместный с Великобританией пакет военной помощи Украине
Норвегия анонсировала совместный с Великобританией пакет военной помощи Украине
Норвегия с лета намерена увеличить в два раза число инструкторов, обучающих Вооруженные силы Украины (ВСУ).
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил глава норвежского минобороны Бьорн Арильд Грам на совместной пресс-конференции с британским коллегой Беном Уоллесом.
"С лета Норвегия в два раза увеличит число инструкторов в операции Interflex", - приводит его слова агентство TOPNews.
Грам также анонсировал совместный с Великобританией новый пакет военной помощи Киеву. Страны намерены поставить Украине восемь ракетных систем залпового огня и три артиллерийских локационных радара.
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