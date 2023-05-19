Китай и страны Центральной Азии подписали совместную декларацию

Казахстан, Кыргызстан, Китай, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан подписали Сианьскую декларацию саммита Китай - Центральная Азия. Об этом в пятницу сказал журналистам председатель КНР Си Цзиньпин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы совместно подписали Сианьскую декларацию саммита Китай - Центральная Азия, утвердили перечень итогов встречи и наметили план будущего развития отношений Китая и Центральной Азии", - приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая. Текст декларации пока не опубликован.

Глава КНР отметил, что Китай и центральноазиатские партнеры будут твердо поддерживать друг друга в вопросах суверенитета, независимости, безопасности и территориальной целостности. Кроме того, стороны будут уважать пути развития друг друга, выбранные в соответствии с национальными условиями каждого государства, и решительно противостоять любому силовому вмешательству во внутренние дела стран под любым предлогом.

"Мы будем решительно бороться со всеми формами терроризма, сепаратизма, экстремизма, контрабанды наркотиков и транснациональной организованной преступности", - сказал Си Цзиньпин.

Китайский лидер отметил, что стороны намерены соблюдать цели и принципы Устава ООН, твердо отстаивать многосторонность и общепризнанные международные законы и нормы международных отношений, а также поддерживать международную справедливость.

Саммит проходил 18-19 мая в Сиане (северо-западная китайская провинция Шэньси).

Ранее мы сообщали о том, что пройдет второй саммит Китай-Центральная Азия.