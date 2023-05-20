Великобритания готовится к цепочке глобальных конфликтов

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о возможности вспышки глобального конфликта к концу десятилетия, призвав кабинет к разработке четкого графика увеличения военных расходов до 2,5% ВВП, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"К концу десятилетия мир станет более опасным и нестабильным местом, и оборона будет иметь для нас критически важное значение", - приводит в пятницу слова главы МО газета Financial Times. Уоллес указал также, по данным издания, на риск более широкого конфликта с Россией, на угрозу, исходящую от "усиливающего мощь Китая", и обострение ситуации с безопасностью в Африке.

Мир переживает, по мнению министра, "конец аномального периода [мира] после холодной войны". "Считаю, что грядет конфликт с целым рядом противников по всему миру <...> и нам всем нужно быть к этому готовыми", - добавил Уоллес.

Подобные высказывания руководителя оборонного ведомства, как подчеркивает Financial Times, сопровождались призывами к канцлеру казначейства Джереми Ханту установить сроки выполнения обязательства по увеличению оборонного бюджета Соединенного Королевства с 2,1% до 2,5%. ВВП.