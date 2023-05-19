В Китае открылось генконсульство Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 мая открыл Генеральное консульство Казахстана в Сиане, сообщает Day.Az со ссылкой на zakon.kz.

По данным пресс-службы президента, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность китайской стороне за содействие в открытии дипломатического представительства нашей страны.

"Мы провели весьма содержательные переговоры с председателем Си Цзиньпином. Были подписаны совместное заявление и другие важные документы. Можно с уверенностью заявить, что этот визит открыл новое "золотое 30-летие" казахско-китайского сотрудничества. Безусловно, нынешний визит имеет особое значение. Сегодня происходит еще одно значимое событие в истории сотрудничества наших стран - открытие Генерального консульства в Сиане. Сиань - важный пункт экономического проекта "Один пояс, один путь". Между Казахстаном и провинцией Шэньси и Сианем налажены тесные связи. Подписаны соглашения об установлении побратимских связей с Северо-Казахстанской областью и городом Шымкентом, что будет содействовать укреплению отношений между двумя странами", - сказал Токаев.

В заключении он добавил, что открытие консульства Казахстана в Сиане придаст новый импульс развитию нашего сотрудничества.

Ранее мы сообщали, о том, что Китай и страны Центральной Азии подписали совместную декларацию по итогам саммита.