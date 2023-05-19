Кыргызстан заинтересован в укреплении региональных связей

Кыргызстан нацелен на укрепление политических контактов, ускоренное развитие торгово-экономических связей, объединение усилий в противодействии традиционным и новым угрозам и вызовам миру, безопасности, стабильности и развития в регионе.

Как передате Day.Az со ссылкой на Кабар, об этом сегодня заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на Саммите "Центральная Азия - Китай" в городе Сиань, в работе которого он принял участие в рамках своего государственного визита в Китайскую Народную Республику (КНР).

В своем выступлении Садыр Жапаров подчеркнул символичность проведения первого Саммита "Центральная Азия-Китай" в древней столице - городе Сиане. Именно в этом старейшем городе берет свое начало Великий Шелковый Путь.

"В этой связи хотел бы отметить, что в этом году исполняется 10 лет с момента провозглашения Председателем Си Цзиньпинем инициативы "Один пояс - один путь", которая приобрела глобальный охват и измерение. Эта инициатива особенно актуальна и востребована в наши дни. Убежден, что сегодняшний Саммит придаст новую динамику углублению и расширению традиционно дружественных отношений между нашими странами и Китаем", - сказал Садыр Жапаров.

Он отметил, что повестка Саммита в полной мере отражает общие цели и стремление к многоплановому сотрудничеству во благо совместного развития.

Ранее мы сообщали о том, что Китай и страны Центральной Азии намерены укрепить транспортные связи.