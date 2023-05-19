Правительство Германии критикуют за провалы в «отопительной» политике

В политических кругах Германии все громче звучит критика в адрес правительства за то, что в оппозиции называют "фиктивной помощью", будто бы предоставляемой федеральным кабинетом министров для частных владельцев мазутных обогревателей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ по итогам мониторинга немецкой прессы, авторы критических статей и заявлений утверждают, что для 99 проц. жителей подача заявления - это напрасно потраченное время, передает Day.Az.

Процесс подачи заявок, который стал возможен в стране только с 8 мая, показал, что меньше одного процента имеют шанс на одобрение. Большинство же заявителей уйдут с пустыми руками, считают критики, говоря о массовой потере доверия к политикам.

От правительства требуют ввести энергетическую надбавку, поскольку в стране, особенно в сельских районах, много отопления осуществляется с помощью мазута. Существует огромный социальный дисбаланс. Оппозиция надеется, что правительство проследит и исправит недостатки.

В министерстве экономики страны отвергают критику. Там считают, что программа помощи была запущена всеми федеральными землями совместно с федеральным правительством. "Нас не нужно упрекать в том, что мы безответственно относимся к заботам и нуждам людей", - заявил на днях депутат Себастьян Шмитт из коалиционной СДПГ, отмечая, что помощь в трудных ситуациях была предоставлена.

Предложение ХДС о принятии резолюции с требованием компенсации было отклонено правительственным большинством СДПГ в бундестаге.