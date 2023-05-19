Симоньян хотели "взорвать вибропулей" для сексуальных приключений

Армянская пропагандистка Маргарита Симоньян снова села в лужу.

Как передает Day.Az, на рабочий адрес пропагандистки пришла бандероль из Гонконга. Служба безопасности параноидального специалиста и псевдоинтеллектуала Симоньян проверила бандероль на наличие взрывоопасных веществ и нашла в ней нечто неожиданное.

Красноречивая, но глупенькая Симоньян решила сыграть в недотрогу и прозвала сей объект "вибропулей". А потом пеналом.

Не думаем, что глупышку кому-то надо было взрывать. Пользы от этого клоуна больше, да и зачем лишний шум поднимать.

Весьма вероятно, что она сама себя пыталась "взорвать". Сами посудите, у ситуации сплошные плюсы. Показать мужу, что есть еще у нее поклонники. Словить хайп и получить дешевый пиар. Все средства хороши для армянской пропагандистки. Только вот уровень IQ не поднимется ни при каком раскладе.

А такой страны, откуда вышлют нормальную голову, к сожалению, пока нет. Так что ждите новых перлов от дурашки Маргошки.