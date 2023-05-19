Маск объяснил секрет работы без выходных

Генеральный директор Tesla и SpaceX заявил, что работает в течение всего года практически без выходных. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я работаю семь дней в неделю, но не ожидаю, что другие будут поступать таким же образом. Если говорить о том, сколько дней в году я не делаю сколько-нибудь значимого объема работы? Вероятно, около двух или трех дней", - отметил он.

При этом Маск указал, что спит около шести часов в сутки. Бизнесмен признался, что пытался сократить часы сна, но решил отказаться от этого ради сохранения бодрости в рабочие часы.

После приобретения Twitter в октябре 2022 года Маск рассказывал, что спит на диване в библиотеке штаб-квартиры компании в Сан-Франциско.

В 2018 году Маск утверждал, что провел свой день рождения в офисе Tesla, оставшись там на ночь. При этом в офисе компании не было друзей или родственников миллиардера.