Глава Минфина Франции о пересмотре цен на продовольствие в стране

Во Франции представители пищевой промышленности досрочно проведут переговоры с ретейлерами по поводу пересмотра цен на продукты питания. Об этом написало агентство Reuters со ссылкой на сообщение министра финансов республики Бруно Ле Мэра, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам министра, решение о преждевременных переговорах приняли после того, как он надавил на крупные пищевые компании с целью снижения цен.

"Это отличная новость для потребителей, это означает, что цены будут снижены досрочно, поэтому мы сможем разорвать инфляционную спираль", - сказал Ле Мэр после встречи с представителями пищевой промышленности.

Во второй половине апреля президент Эммануэль Макрон заявил, что цены на продукты во Франции останутся высокими до начала осени. При этом он отметил, что минимальная зарплата во Франции продолжает расти.

В первой половине апреля телеканал BMF TV представил данные, согласно которым почти 80% беднейшего населения Франции столкнулось с необходимостью экономить на еде из-за роста цен на продукты питания.