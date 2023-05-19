Подозрительная коробка найдена рядом с Дворцом фестивалей в Канне

Подозрительная коробка найдена рядом с Дворцом фестивалей во француском Канне, где в настоящее время проходит кинофестиваль. Об этом сообщает BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным властей департамента Приморские Альпы, на месте работают сотрудники полиции.

Позднее стало известно, что коробка оказалась "багажом, который забыл турист". Полиция сняла оцепление с участка.