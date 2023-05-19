https://news.day.az/world/1565903.html В Польше заявили о нормализации уровня радиации
В Польше заявили о нормализации уровня радиации
Агентство по атомной энергии Польши не зафиксировало повышения радиационного фона в стране. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на странице агентства в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Агентство по атомной энергии не зафиксировало никаких вызывающих беспокойство показателей измерительных приборов", - отмечается в сообщении.
"На данный момент на территории Польши нет угрозы для здоровья и жизни людей, а также для окружающей среды", - сообщило польское агентство.
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