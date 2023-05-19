В Испании задержали дочь Мика Джаггера

Британский ювелир Джейд Джаггер была задержана на острове Ивиса (автономное сообщество Балеарские острова) после нападения на полицейского. Об этом сообщило в пятницу агентство Europa Press, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

51-летняя женщина является дочерью лидера рок-группы The Rolling Stones Мика Джаггера. Отмечается, что инцидент произошел в среду вечером, когда полицейские пытались урегулировать ссору в одном из ресторанов острова. Ювелир находилась в сопровождении друга, оба вели себя агрессивно, не исключается, что они находились под воздействием алкоголя или наркотического вещества.

Уточняется, что после стычки в ресторане с его сотрудниками друг Джаггер набросился на полицейских, им пришлось применить силу для его задержания. Сама ювелир якобы оскорбила сотрудников правоохранительных органов, а также напала на женщину-полицейского.

В результате полицейские задержали дочь музыканта.