На яхте Безоса заметили неожиданную деталь

Журналисты Page Six заметили неожиданную деталь на суперъяхте американского предпринимателя Джеффа Безоса. Соответствующие снимки опубликованы на сайте издания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Выяснилось, что на носу судна под названием Koru стоимостью 500 миллионов долларов дизайнеры расположили скульптуру в виде бюста возлюбленной бизнесмена, репортерши Лорен Санчес. На размещенных папарацци кадрах видно, что деревянную статую с крыльями также покрыли золотой краской, имитируя тем самым одежду.

Известно, что строительство Koru началось в 2018 году и завершилось в марте 2023-го. На сегодняшний день Безосу придется платить около 25 миллионов долларов в год, чтобы самостоятельно управлять судном. Данное транспортное средство является одной из самых высоких парусных яхт в мире. При этом оно оснащено вертолетной площадкой и бассейном.