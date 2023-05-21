Нью-Йорк медленно уходит под воду

Из-за веса небоскребов земля под Нью-Йорком проседает, город опускается под воду. К такому выводу пришли ученые под руководством Тома Парсонса. Результаты работы опубликованы в журнале Earth's Future.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, общий вес зданий "Большого яблока" составляет примерно 770 миллионов тонн. В среднем город опускается на 1-2 миллиметра в год, но в некоторых районах данный показатель несколько выше. Это создает риск наводнений, особенно в районах Бруклин, Нижний Манхэттен и Куинс.

"Угроза повышения уровня моря здесь в три-четыре раза выше, чем в среднем по атлантическому побережью Северной Америки", - говорится в публикации по итогам исследования.

Отмечается, что большинство девелоперов не учитывают этот факт при разработке своих проектов.

Однако власти Нью-Йорка опасаются не только затопления. Напомним, летом 2022 года для жителей города подготовили инструкцию по выживанию во время ядерного удара.