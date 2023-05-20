Япония предоставит Бразилии кредит на поддержку здравоохранения

Япония предоставит Бразилии кредит в размере 30 млрд иен ($217 млн) на поддержку здравоохранения и других сфер. Об этом сообщил в субботу японский МИД по итогам встречи премьер-министра и президента двух стран Фумио Кисиды и Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Хиросиме, где проходит саммит Группы семи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Стороны договорились смягчить визовые требования к владельцам бразильских паспортов, исключив необходимость получения краткосрочных виз для поездок в Японию. Лидеры двух стран обсудили другие проблемы, включая ситуацию на Украине и в Восточной Азии.

Япония в этом году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме. На встречу приглашены лидеры Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Островов Кука, Союза Коморских Островов, Южной Кореи.