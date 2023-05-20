Байден пообещал стремиться к миру без ядерного оружия

Президент США Джо Байден пообещал стремиться к избавлению мира от ядерного оружия. Об этом говорится в послании, которое он написал в памятной книге мемориального музея мира в Хиросиме, посвященного американским атомным бомбардировкам, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Давайте вместе продолжать двигаться к тому дню, когда мы сможем навсегда избавить мир от ядерного оружия", - заявил он.