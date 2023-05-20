https://news.day.az/world/1566013.html Байден пообещал стремиться к миру без ядерного оружия
Байден пообещал стремиться к миру без ядерного оружия
Президент США Джо Байден пообещал стремиться к избавлению мира от ядерного оружия. Об этом говорится в послании, которое он написал в памятной книге мемориального музея мира в Хиросиме, посвященного американским атомным бомбардировкам, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Давайте вместе продолжать двигаться к тому дню, когда мы сможем навсегда избавить мир от ядерного оружия", - заявил он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре