Ливни и наводнения не спасут Европу от засухи

В Европе холодная и дождливая весна, но это не поможет пополнить запасы грунтовых вод и подготовиться к грядущим волнам жары.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, Европу заливает, но аномальные весенние дожди, скорее всего, не смягчат последствий грядущей засухи.

В Италии, Сербии, Хорватии вот уже несколько недель стоит непогода, на многие регионы обрушились ливни. Эксперты утверждают, что обильные осадки не насытят почву влагой и не сделают её более плодородной.

"Когда после длительного периода засухи приходят сильные дожди, проблема заключается в том, что вода не поступает туда, куда нужно. Из-за продолжительной нехватки воды в верхнем слое почвы почти не остаётся влаги, земля становится очень твёрдой, а, следовательно, вода плохо впитывается и просто стекает по поверхности. Вместо повышения уровня грунтовых вод и наполнения водохранилищ и рек это приводит к разрушительным наводнениям", - поясняет Саманта Бёрджесс, заместитель директора европейской Службой мониторинга климата "Коперник".

Специалисты также отмечают, что к периодам засухи становится всё труднее подготовиться:

"Около десяти лет назад мы ввели в оборот такое понятие, как "экспресс-засуха", речь о внезапных явлениях, которые оставляют мало времени для адаптации. Именно поэтому они оказывают более сильное воздействие, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. В некоторых случаях возникает резкий дефицит осадков, а бывает так, что к засухе приводят высокие температуры, которые увеличивают испарения и истощают почву", - говорит профессор Джастин Шеффилд из Саутгемптонского университета.

Хотя пока трудно предсказать, насколько засушливым будет это лето, об экономии воды нужно задуматься уже сейчас.

"Нужно поменять привычки: реже стирать, проверять, выключены ли краны, не стоять долго под душем. Но это не всё: нужно также отдавать предпочтение сельскохозяйственным культурам, которым требуется меньше воды для того, чтобы выжить в наших климатических условиях", - считает Саманта Бёрджесс.