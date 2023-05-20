Китайский сверхзвуковой беспилотник WZ-8 попал на спутниковый снимок

Китайский сверхзвуковой разведывательный беспилотник WZ-8 попал на спутниковый снимок, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Американское издание, изучившее спутниковый снимок компании Planet Labs, утверждает, что авиабаза Луань в китайской провинции Аньхой, где расположен WZ-8, продолжает модернизироваться. В частности, улучшено покрытие 3200-метровой взлетно-посадочной полосы, расширены рулежные дорожки и продолжается строительство ангаров, способных вмещать 20 летательных аппаратов размером с бомбардировщик.

Defense News утверждает, что носителем WZ-8 выступает бомбардировщик H-6M - беспилотник прикрепляется к точке подвеса на нижней стороне фюзеляжа самолета.

Издание со ссылкой на документы, опубликованные в Discord, пишет, что WZ-8, способный развивать скорость три числа Маха на высоте 30 километров, может выполнять разведывательные миссии над Южной Кореей и Тайванем.