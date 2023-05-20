Маск назвал ведущее СМИ Америки рупором пропаганды

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск назвал газету The Washington Post (WP) пропагандистским рупором правительства США. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Такое заявление миллиардер сделал после выхода в издании статью о разоблачителях из ФБР, которые дали показания в контролируемой республиканцами нижней палате конгресса США.

По словам Маска, WP превратилась из ставящей под сомнение позицию государства в его "пропагандистский рупор". Свое мнение бизнесмен выразил в комментарии под постом одного из пользователей Twitter, обратившего внимание на публикацию.