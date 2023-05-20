Макрона сравнили с Гитлером

Прокуратура города Авиньон на юге Франции начала расследование по фактам публичного оскорбления президента Эммануэля Макрона и "призыва к восстанию", передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Активисты вывесили на рекламных стендах плакаты, на которых Макрон изображен с усами, напоминающими нацистского лидера Адольфа Гитлера, сообщают местные СМИ.

Провокационные плакаты массово появились в ночь со среды на четверг.

Особая символика была использована с помощью цифр "49.3", отсылающих к номеру конституционной поправки, которой Макрон и его правительство воспользовались для утверждения неодобренной обществом пенсионной реформы без голосования в парламенте.

Утром мэрия потребовала от владельца стендов обеспечить демонтаж плакатов. Плакаты, о которых идет речь, напоминают граффити, который в прошлом месяце художник по имени Лекто нанес на стену одного из зданий, сравнив Макрона с Гитлером.

Позже граффити закрасили белой краской.

Поправка 49.3 стала отправной точной для масштабных демонстраций во Франции. Мы подробно описывали суть поправки и ее антидемократичность.