Лесные пожары в Канаде сокращают добычу нефти

Лесные пожары на западе Канады привели к тому, что нефтяные компании стали сворачивать производство, что увеличивает стоимость ресурсов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет The New York Times.

В публикации отметили, что под угрозой находятся месторождения на нефтеносных песках, где добывается около 2,7 млн баррелей нефти в сутки. По данным энергетической консалтинговой фирмы Rystad Energy, возгорания привели к тому, что крупнейшие игроки рынка объявили о сокращении добычи. Речь идет о снижении как минимум на 240 тыс. баррелей в сутки.

По данным издания, Chevron временно остановила добычу на своих нефтяных и газовых месторождениях Кайбоб в центральной Альберте. Paramount закрыла завод по переработке природного газа. При этом обе компании заявили, что в приоритете стоит безопасность работников.

Авторы статьи добавили, что это уже не первый случай, когда лесные пожары в стране наносят ущерб нефтегазовой отрасли. Они случаются из-за многолетней засухи и аномально высоких температур.