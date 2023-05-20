Ракета SpaceX стартовала на орбиту с группой спутников связи Iridium и OneWeb

Ракета Falcon 9 в субботу стартовала на орбиту с пятью американскими спутниками связи Iridium и 16 британскими спутниками связи OneWeb, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских космических сил Ванденберг в Калифорнии в 06:16 по тихоокеанскому времени США.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в 11-й раз, должна совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.