https://news.day.az/world/1566195.html В Швейцарии разбился экскурсионный самолет - есть погибшие
В Швейцарии разбился экскурсионный самолет - есть погибшие
Экскурсионный самолет потерпел крушение в Швейцарии, пилот и оба пассажира погибли.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание Watson, об этом сообщило местное радио RTN.
Уточняется, что самолет потерпел крушение на крутом склоне в районе Пон-де-Мартель утром в субботу. Спасатели и полиция Невшателя смогли добраться до места крушения. Пилот и оба пассажира погибли.
Согласно материалу Watson, спасательные операции на данный момент продолжаются, и указанный район закрыт для посещения.
По данным полиции, самолет упал в труднодоступной местности, что сильно затруднило работу спасателей.
Ведется расследование.
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