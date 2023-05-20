В Швейцарии разбился экскурсионный самолет

Экскурсионный самолет потерпел крушение в Швейцарии, пилот и оба пассажира погибли.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание Watson, об этом сообщило местное радио RTN.

Уточняется, что самолет потерпел крушение на крутом склоне в районе Пон-де-Мартель утром в субботу. Спасатели и полиция Невшателя смогли добраться до места крушения. Пилот и оба пассажира погибли.

Согласно материалу Watson, спасательные операции на данный момент продолжаются, и указанный район закрыт для посещения.

По данным полиции, самолет упал в труднодоступной местности, что сильно затруднило работу спасателей.

Ведется расследование.