Стало известно, где и когда пройдет следующий саммит G7

Италия, которой перейдет председательство в Группе семи (G7) в следующем году, проведет саммит лидеров после выборов в Европарламент, и состоится он в южной области Апулия.

Как передает Day.Az, об этом сообщила в субботу премьер-министр республики Джорджа Мелони на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте правительства.

Она также указала, что в числе тем, выносимых на повестку итальянского саммита, будут Средиземноморье и Африка.