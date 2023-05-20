https://news.day.az/world/1566196.html Стало известно, где и когда пройдет следующий саммит G7
Стало известно, где и когда пройдет следующий саммит G7
Италия, которой перейдет председательство в Группе семи (G7) в следующем году, проведет саммит лидеров после выборов в Европарламент, и состоится он в южной области Апулия.
Как передает Day.Az, об этом сообщила в субботу премьер-министр республики Джорджа Мелони на пресс-конференции, которая транслировалась на сайте правительства.
Она также указала, что в числе тем, выносимых на повестку итальянского саммита, будут Средиземноморье и Африка.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре