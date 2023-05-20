Байден и Зеленский проведут переговоры

Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский проведут в воскресенье, 21 мая, переговоры в Хиросиме (Япония), где проходит саммит Группы семи.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу рабочем графике американского президента.

"В 14:15 президент [Байден] принимает участие в двусторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским", - отмечается в тексте.

Как в нем уточняется, переговоры пройдут в отеле Grand Prince Hiroshima. Перед переговорами ожидается протокольная съемка. Ранее о возможной встрече двух лидеров проинформировал глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Как отмечается в графике, в воскресенье утром американский лидер примет участие в закрытом для прессы "рабочем заседании саммита "семерки" по Украине". Байден 21 мая также примет участие в трехсторонних переговорах с японским премьер-министром Фумио Кисидой и южнокорейским президентом Юн Сок Ёлем. После встречи с Зеленским американский лидер проведет пресс-конференцию, а затем отправится обратно в Вашингтон.

Ранее Белый дом сообщил, что президент не поедет, как планировалось, в Сидней из-за ситуации вокруг потенциального дефолта в США и вернется в Вашингтон после саммита. До этого ожидалось, что Байден после Японии направится в Австралию, а по пути сделает остановку в Папуа - Новой Гвинее.

Как сообщила в пятницу со ссылкой на свои источники газета Politico, Байден намерен объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн. В него, как ожидается, войдут артиллерийские снаряды, бронемашины и противотанковые вооружения. По данным издания, американский лидер выступит с соответствующим заявлением после встречи с Зеленским.