Китай заявил, что не применит ядерное оружие первым
Китай придерживается оборонительной стратегии и не применит первым ядерное оружие.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД КНР.
"Китай всегда твердо придерживался оборонительной стратегии применительно к своему ядерному арсеналу. Мы строго следуем стратегии, согласно которой не будем первыми его использовать", - говорится в заявлении.
Подчеркивается, что Пекин планирует сохранить количество ядерных вооружений "на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности", а также что будет твердо придерживаться своих обязательств и не потерпит клеветы.
В заявлении говорится еще и о том, что международное сообщество "не приемлет правил Запада", диктующих доминирование G7, которые призваны придерживаться принципа "США - номер один" и интересов "маленького кружка" государств.
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