Китай заявил, что не применит ядерное оружие первым

Китай придерживается оборонительной стратегии и не применит первым ядерное оружие.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД КНР.

"Китай всегда твердо придерживался оборонительной стратегии применительно к своему ядерному арсеналу. Мы строго следуем стратегии, согласно которой не будем первыми его использовать", - говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Пекин планирует сохранить количество ядерных вооружений "на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности", а также что будет твердо придерживаться своих обязательств и не потерпит клеветы.

В заявлении говорится еще и о том, что международное сообщество "не приемлет правил Запада", диктующих доминирование G7, которые призваны придерживаться принципа "США - номер один" и интересов "маленького кружка" государств.