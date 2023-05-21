https://news.day.az/world/1566220.html В Италии эвакуированы более 36 тысяч человек
В Италии эвакуированы более 36 тысяч человек
Более 36 600 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения на северо-востоке Италии.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Агентства территориальной безопасности и гражданской безопасности Эмилии-Романье.
Непогода привела к гибели 14 человек.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в связи с ЧС досрочно покинула саммит G7 в Японии. Ожидается, что 21 мая она посетит наиболее пострадавшие районы.
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