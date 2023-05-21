В Италии эвакуированы более 36 тысяч человек

Более 36 600 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения на северо-востоке Италии.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Агентства территориальной безопасности и гражданской безопасности Эмилии-Романье.

Непогода привела к гибели 14 человек.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в связи с ЧС досрочно покинула саммит G7 в Японии. Ожидается, что 21 мая она посетит наиболее пострадавшие районы.