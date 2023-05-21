В Греции пройдут парламентские выборы

Парламентские выборы пройдут в воскресенье в Греции с участием 36 партий и коалиций, а также одного независимого кандидата.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, основная борьба развернется между правящей правоцентристской партией "Новая демократия" (НД) во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом и главным оппозиционным объединением - Коалиция радикальных левых сил - Прогрессивный альянс (СИРИЗА - ПА) экс-премьера Алексиса Ципраса.

Выборы будут проводиться по простой пропорциональной системе: если какая-либо партия получит 10% голосов, ей достанется 10% (30 мест) в 300-местном однопалатном парламенте. В него смогут пройти партии, которые преодолеют трехпроцентный барьер. 285 мест будут распределены среди 59 избирательных округов страны, 15 будут избраны по общенациональным спискам.

Судя по последним опросам, ни одна из партий не сможет набрать необходимого количества голосов для формирования кабмина. НД может рассчитывать на 32-35%, СИРИЗА - ПА - на 25-28%, левая партия ПАСОК - Движение перемен - на 8-9%, Компартия Греции - на 5,5-6%, правая "Эллиники лиси" ("Греческое решение") - на 3,3-3,5%, левая партия МЕРА25 экс-министра финансов Яниса Варуфакиса - на 3,3-4%. Как отмечают местные аналитики, НД могла бы сформировать кабинет с ПАСОК - Движение перемен, однако председатель последней Никос Андрулакис исключал возможность того, чтобы новое правительство возглавлял Мицотакис или Ципрас.