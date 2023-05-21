В Пакистане террористы напали на военный пост и убили трех военнослужащих.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Dawn со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью армии Пакистана.

"Нападение группы террористов было совершено на пост, который был создан недавно для помощи в борьбе с вымогательством, направленным на угольные шахты в этом районе. Силы безопасности ответили на огонь, оттеснив террористов, в ходе интенсивной перестрелки трое солдат приняли мученическую смерть и один террорист был отправлен в ад", - указано в сообщении.

Отмечается, что вооруженные силы Пакистана в данный момент проводят спецоперацию по ликвидации места базирования террористической ячейки.