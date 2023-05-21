Экоактивисты попытались помешать работе аэропорта в Каннах

Экоактивисты попытались блокировать летное поле аэропорта города Канн, протестуя против загрязнения воздуха выхлопами частных самолетов, на которых в этот населенный пункт на юге Франции слетаются гости Каннского кинофестиваля.

Как сообщает Day.Az, фотографии с места событий опубликовало в субботу на странице в Twitter движение Extinction Rebellion, принимавшее участие в акции.

Активисты заявили, что таким образом пытались показать "абсурдность образа жизни ультрабогатых" граждан, которые оторваны от экологической реальности. По их словам, ни правительство, ни "ультрабогатые" граждане не прилагают усилий для борьбы с изменением климата. В связи с этим в Extinction Rebellion призвали отказаться от частных самолетов и ввести налог для тех, кто часто путешествует.