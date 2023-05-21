Байден пригласил лидеров Японии и Южной Кореи на трехстороннюю встречу в США

Президент США Джо Байден пригласил лидеров Республики Корея и Японии Юн Сок Ёля и Фумио Кисиду на очередную трехстороннюю встречу в Вашингтон. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточняет агентство, американский лидер сделал такое приглашение во время трехсторонней встречи на полях саммита Группы семи в Хиросиме. Как ожидается, на нынешних переговорах лидеры обсудят ядерную проблему Корейского полуострова и сотрудничество в цепочках поставок, пишет агентство Yonhap. Прошлый трехсторонний саммит состоялся шесть месяцев назад в Камбодже.

Япония в 2023 году председательствует в Группе семи и с 19 по 21 мая проводит ее саммит в Хиросиме.