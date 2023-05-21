Перестрелка в Мексике на автогонках

Как минимум десять автогонщиков были убиты и еще девять ранены неизвестными в мексиканском городке Сан-Висенте, штат Южная Калифорния во время гонки "Cachanillazo". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал Fox8, ссылаясь на заявление Генеральной прокуратуры Мексики.

По данным надзорного ведомства, автомобилисты были припаркованы в своих гоночных машинах, когда несколько вооруженных мужчин выскочили из внедорожника и открыли огонь по авто.

В материале указывается, что личности и гражданства убитых не разглашаются.