Тяжелые последствия наводнений на севере Италии

Наводнение в итальянской провинции Эмилия-Романья на севере страны привело к утере 400 тыс. тонн зерна.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ассоциацию сельхозпроизводителей Coldiretti.

"Под угрозой может оказаться национальное снабжение в условиях международной нестабильности", - сообщает ассоциация.

В Coldiretti отмечают, что Эмилия-Романья является ведущим сельскохозяйственным регионом страны в области производства зерна, и ущерб от наводнения приведет не только к утере техники, имущества и порче полей, но и к продолжительному ущербу фруктовым хозяйствам - последствия наводнения будут сказываться в течение пяти лет.

Ранее в Италии из-за наводнений были эвакуированы более 36 тысяч человек.