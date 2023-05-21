Премьер Британии назвал Китай угрозой глобальной безопасности

Китай представляет наибольшую угрозу для глобальной безопасности. Такую оценку высказал в воскресенье премьер-министр Великобритании Риши Сунак по итогам саммита Группы семи (G7) в Хиросиме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"G7 продемонстрировала единство цели в отношении Китая. Китай представляет наибольший вызов нашего века для глобальной безопасности и благосостояния", - заявил глава британского правительства.