https://news.day.az/world/1566241.html Премьер Британии назвал Китай угрозой глобальной безопасности
Премьер Британии назвал Китай угрозой глобальной безопасности
Китай представляет наибольшую угрозу для глобальной безопасности. Такую оценку высказал в воскресенье премьер-министр Великобритании Риши Сунак по итогам саммита Группы семи (G7) в Хиросиме, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"G7 продемонстрировала единство цели в отношении Китая. Китай представляет наибольший вызов нашего века для глобальной безопасности и благосостояния", - заявил глава британского правительства.
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