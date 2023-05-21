Туркменистан заинтересован в реализации новых проектов по поставкам газа

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов предложил продолжить работу по реализации новых проектов, связанных с поставками туркменского природного газа в Китай, передает Day.Az со ссылкой на туркменские СМИ.

Об этом глава государства сказал, выступая на первом Саммите "Центральная Азия - Китай", который проходит 18-19 мая 2023 года в китайском городе Сиань.

По его словам, одним из основных направлений экономического партнерства стран Центральной Азии и Китая является топливно-энергетическая сфера.

Сердар Бердымухамедов отметил, что с учетом энергетической политики Туркменистана, основанной на диверсификации поставок туркменских энергоресурсов на международные рынки, и в случае заинтересованности сторон страна могла бы продолжить работу по реализации новых проектов, связанных с поставками туркменского природного газа в китайском направлении.

Кроме того, он подчеркнул, что реальным и позитивным примером конкретного сотрудничества в этой области является газопровод "Туркменистан-Китай", благодаря которому китайские партнеры в настоящее время развивают свою индустрию, удовлетворяют нужды населения Китая в природном газе.