Эксперты из Южной Кореи оценят ситуацию на «Фукусиме»

Группа из более 20 южнокорейских экспертов отправилась в Японию в воскресенье, 21 мая, с целью проверить на месте подготовку к сбросу слаборадиоактивной воды с аварийной атомной электростанции "Фукусима-1" в океан. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инспекционный визит первоначально согласовали на саммите лидеров Южной Кореи и Японии в текущем месяце.

Планируется, что уже в понедельник, 22 мая, южнокорейские эксперты проведут встречу с представителями оператора АЭС Tokyo Electric Power. Во время этих переговоров специалисты поговорят об общей ситуации с АЭС.

Председатель Комиссии по ядерной безопасности Ю Гук Хи, руководящий инспекционной группой из 21 человека, подчеркнул, что у его специалистов есть "многолетний опыт работы в области соблюдения правил безопасности". Речь о работе на атомных объектах.

Кроме того, в планах проверка безопасности процесса сброса и возможности Токио в области анализа радиоактивных материалов.