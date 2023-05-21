Генсек ООН призвал страны G7 полностью отказаться от угольной энергетики

Странам с развитой экономикой (государствам "Большой семерки", G7: США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и Канаде) необходимо полностью отказаться от использования угольной энергетики в ближайшие семь лет - до 20230 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Если этого не сделать, миру будет грозить ухудшение климатических условий и ускорение темпов глобального потепления. Уже к концу этого века средняя температура в мире может повыситься на 2,8°C. Для избежания климатического кризиса ведущим странам необходимо отказаться от использования ископаемых видов топлива, включая угольную генерацию, пояснил он.

"Следующие пять лет, вероятно, будут самыми жаркими за всю историю наблюдений. Действия по борьбе с изменением климата работают, но мы явно отстаем от графика <....> Это требует более быстрого поэтапного отказа от ископаемого топлива и увеличения использования возобновляемых источников энергии. Это означает установление цены на углерод и прекращение субсидирования ископаемого топлива", - заявил Гутерреш в ходе выступления на саммите G7 в Хиросиме.