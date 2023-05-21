https://news.day.az/world/1566267.html Стрельба в Марселе - есть погибшие
Стрельба в Марселе - есть погибшие
По меньшей мере три человека погибли в ночь на воскресенье при стрельбе у ночного клуба в Марселе. Об этом сообщил телеканал BFM, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, неизвестный, проезжая на машине, открыл огонь из автомата Калашникова по припаркованному автомобилю, в котором находились пять человек. Трое погибли, о состоянии еще двоих не сообщается.
Подозреваемый пока не задержан. Его машину нашли сожженной через некоторое время после происшествия.
Другие подробности инцидента, а также мотивы нападавшего не уточняются.
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