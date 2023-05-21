Маск оказался «гендиректором на удаленке»

Генеральный директор Twitter Илон Маск регулярно критикует людей, которые работают из дома, хотя будучи главой трех компаний, он не может находиться в трех офисах одновременно, являясь "типичным гендиректором на удаленке". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишут журналисты Gizmodo.

"Отношение Маска к удаленной работе резко контрастирует с его поведением. Он сказал, что те, кто хочет работать из дома, должны "притворяться, что работают в другом месте", но вряд ли он из тех, кто появляется в офисах компаний, которыми он управляет каждый день", - говорится в статье.

По их словам, миллиардер проводит в офисах своих компаний далеко не каждый день, так как бизнесмен появляется на публичных мероприятиях. В пример журналисты привели то, что Маск общался с зятем Дональда Трампа, американским бизнесменом Джаредом Кушнером на чемпионате мира по футболу в Катаре или смотрел Суперкубок по американскому футболу в личной ложе медиамагната Руперта Мердока.