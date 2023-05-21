https://news.day.az/world/1566296.html Стрельба в ночном клубе в США - есть погибшие
Стрельба в ночном клубе в США - есть погибшие
Не менее трех человек погибли в ночь с субботы на воскресенье при стрельбе в ночном клубе в Канзас-Сити в штате Миссури.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ABC, ссылаясь на полицию.
По ее данным, еще два человека получили ранения и были госпитализированы.
Другие подробности происшествия не приводятся.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре