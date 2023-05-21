Стрельба в ночном клубе в США

Не менее трех человек погибли в ночь с субботы на воскресенье при стрельбе в ночном клубе в Канзас-Сити в штате Миссури.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал ABC, ссылаясь на полицию.

По ее данным, еще два человека получили ранения и были госпитализированы.

Другие подробности происшествия не приводятся.