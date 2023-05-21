Неисправные салюты неожиданно полетели в направлении зрителей в Италии
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В итальянском городе Сан-Северо ежегодный фестиваль фейерверков вышел из-под контроля. Так, неисправные салюты неожиданно полетели в направлении зрителей. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Причины, которые привели к тому, что фейерверки вышли из строя, пока неизвестны. 