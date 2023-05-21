Ирак "наносит удар" по доллару

Ирак запретил операции с американской валютой, с какой бы целью они ни проводились. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Haber7.

В сообщении отметили, что США много лет используют доллар, мировую резервную валюту, в качестве оружия. Поэтому подобные спекулятивные ходы заставляют страны обращаться к стратегиям дедолларизации. В этой связи иракское правительство запретило использование доллара как в частных, так и в торговых сделках. Теперь покупать и продавать иностранную валюту нельзя.

По данным Haber7, отказ от использования доллара направлен на популяризацию местной валюты - динара. Поэтому власти Ирака заявили, что это решение лишь усилит суверенитет и экономику страны.

В публикации указали, что любой, кто совершит транзакции с использованием других валют, помимо иракского динара, будет оштрафован. При повторном нарушении уже грозит тюремное заключение. Поэтому от торговцев валютами будут требовать письменное обязательство перед правительством, в котором они обещают совершать сделки лишь с использованием динара.