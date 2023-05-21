Премьер Индии раскритиковал ООН

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время выступления на заседании G7 заявил, что ООН не отражает современные реалии и не может предотвращать конфликты. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Economic Times.

"Необходимо проанализировать, почему мы должны говорить о мире и стабильности на разных форумах. Почему ООН, которая была создана с целью сохранения мира, сегодня не в состоянии предотвратить конфликты," - сказал премьер.

По его словам, ООН и ее Совет Безопасности могут остаться только "говорильней", не отражая реалии современного мира и не прислушиваясь к "Глобальному Югу".

Моди подчеркнул, что институты прошлого века не отвечают требованиям сегодняшнего дня.