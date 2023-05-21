Левон Тер-Петросян предрекает Армении взрывоопасную перспективу

"Арест матери, потерявшей сына на поле боя, является большим позором, чем даже отвратительный поступок печально известного спикера НС, который плюнул в лицо гражданину в центре Еревана среди бела дня. Эти два случая показывают, что цинизм властей не знает границ".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, так прокомментировал арест матери погибшего военнослужащего Гаяне Акопян первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

"Казалось бы, разрядка внутриполитической напряженности в Армении должна быть обязанностью и заботой властей, но, как мы видим, именно они еще больше нагнетают напряженность своими циничными и недальновидными действиями. Если так будет продолжаться, нашу страну ждет гораздо более печальная, если не взрывоопасная перспектива. Констатируя это, в то же время считаю необходимым отметить, что проявления непристойного поведения по отношению к членам семьи представителей власти также недопустимы", - отметил он.