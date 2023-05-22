Премьер Италии посетила пострадавшие районы

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посещает районы на севере страны, пострадавшие от разрушительного наводнения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в районе Равенны Мелони в резиновых сапогах обходит улицы, до сих пор покрытые водой. Глава правительства на день раньше прервала участие в саммите "Большой семёрки" в Японии.

Число жителей, вынужденных покинуть свои дома, достигает уже 36 тысяч. Около десяти тысяч из них смогли вернуться, и теперь пытаются справиться с последствиями удара стихии. Десятки населённых пунктов остаются без связи и света.

Наводнение в Эмилии-Романье уже называют сильнейшим за сто лет. По последним данным, погибли 14 человек.

При этом "красный" погодный режим по-прежнему действует, а опасность наводнений смещается с севера Италии на юг: "оранжевую" тревогу объявили в Калабрии.