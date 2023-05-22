Крупный пожар в центре Манилы

Известная достопримечательность филиппинской столицы, расположенная вдоль реки Пасиг Центральное почтовое отделение охвачено огнём.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, пожар начался около полуночи в подвале неоклассического пятиэтажного здания, сообщили в понедельник представители полиции и почтовой службы.

Пожарным расчётам удалось взять огонь под контроль в понедельник утром, после семи часов тушения, в том числе с использованием беспилотников. Сообщается, что один человек получил лёгкие ранения. Власти начали расследование, чтобы установить причину пожара и определить, что именно повредил огонь.

Признанное национальной достопримечательностью, здание было построено в 1926 году. Его отличают высокие колонны в традиционном неоклассическом стиле. Сильно пострадавшее во время Второй мировой войны, оно было восстановлено в 1946 году.

Центральное почтовое отделение Манилы - главный центр сортировки и распределения почты в стране - одно из самых оживленных офисных зданий столицы. Здесь также находится центральный офис Филиппинской почтовой корпорации.