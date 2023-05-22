Мировые цены на пшеницу упали до двухлетнего минимума на фоне продления зерновой сделки, свидетельствуют данные торгов на Чикагской товарной бирже, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Утром 22 мая июльские фьючерсы на пшеницу подешевели на 0,7 процента к уровню предыдущего закрытия торгов, до 6 долларов и 0,5 цента за бушель - это стало самой низкой ценой с апреля 2021 года. По состоянию на 15:10 по бакинскому времени стоимость контрактов немного скорректировалась - до 6 долларов и 0,9 цента за бушель (минус 0,5 процента).