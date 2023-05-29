Французов успокоили насчет засухи

Министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Марк Фено успокоил жителей страны насчет засухи и последствий для зерновых культур. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Местная геологическая служба заявила, что на данный момент уровень грунтовых вод все еще отстает от средних показателей, однако ситуация заметно улучшилась после засушливой зимы. Сейчас проблема засухи не угрожает сельскохозяйственным культурам.

"Уровень грунтовых вод низкий, но, поскольку прошли дожди, нет необходимости в дополнительном поливе, поэтому на сегодняшний день нет серьезных опасений, в частности, в отношении зерновых, которые собирают в конце июня-начале июля", - заявил Фено.